Agrar-Terminmarkt (14. November ’22) / Wochenbilanz für Weizen und Mais im Minus

Zum Wochenende gab es an den Börsen nicht viel Neues. Im Wochenvergleich ist der Preis an der Matif von 339,25 €/t auf 327,27 €/t gefallen. Auch der Rapspreis hat im Wochenvergleich 664,75 €/t auf 636,25 €/t verloren.

Um die Händler auf der Hut zu halten, trafen sich am Freitag Vertreter Russlands und der Vereinten Nationen in Genf, um über die Zukunft des Abkommens zu sprechen, das der Ukraine den Transport von Getreide durch das Schwarze Meer erlaubt. Auch über das Wochenende wurden keine Aussagen getätigt, wie es konkret weitergeht. In dieser Woche könnte es daher noch zu einigen Spekulationen kommen, was nach dem 18.11 passiert.

Der Dezember-Mais schloss am Freitag mit einem Plus von 4 3/4 Cents bei 6,58 $, verzeichnete aber im Wochenverlauf einen Rückgang um 23 Cents und damit den zweitgrößten prozentualen Verlust im Getreidesektor in dieser Woche nach dem Dezember-Weizen aus Chicago.

Der USDA-Bericht vom Donnerstag zeigte, dass die Exporteverkäufe für Mais im Jahr 2022-23 im Vergleich zum Vorjahr zu diesem Zeitpunkt um 54 % gesunken sind. Vorerst dürfte sich an dem langsamen Tempo nichts ändern, da die brasilianischen Maispreise nach wie vor billiger sind als die in den USA.

Wir erwarten die Matif heute Morgen auf dem Niveau vom Freitag.

221114 Terminmarktnotierungen

Quelle: www.ks-agrar.de