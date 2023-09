Agrar-Terminmarkt (14. Sept. ’23) / Weizen “billig” verkaufen kann man später auch noch

Der USDA-Bericht und auch die massiven Kämpfe zwischen Russland und der Ukraine haben den Markt gestern (Mi., 13. Sept.) belebt. Der Weizenpreis konnte von der Unterstützung abprallen und notiert nun knapp unter den nächsten Widerständen.

Der Kassamarkt ist gestern langsam zurückgekommen. Wir können nur davor warnen, auf weiter fallende Preise in der EU zu setzten. Die Ernten sind vorbei und die Käufer können auch noch später “billig” verkaufen. Sie müssen es aber nicht auf den Terminen

von Oktober bis Dezember machen.

Durch Produktionsrückgänge in Australien, Kanada, Argentinien und der EU wurden die

Weizenendbestände um insgesamt 7 Mio. t abgebaut. Der Anstieg der Weizenproduktion in der Ukraine um 1,5 Mio. t gleicht den Rückgang nur teilweise aus. Die weltweiten Endbestände sind mit 258,6 mmt so niedrig wie seit 2015/16 nicht mehr, und das Verhältnis der weltweiten Bestände zur Nutzung (ohne China) ist mit 13,5 % den Berichten zufolge das niedrigste seit 15 Jahren.

Wir hatten auch schon sehr oft erwähnt, dass die Nachfrage nach Weizen nicht so elastisch ist, wie es der Markt gerne hätte.

Die Maisfutures wurden am Mittwoch höher gehandelt und bewegten sich weiterhin innerhalb der seit einem Monat bestehenden Handelsspanne, vermieden aber ein Absinken unter die Tiefststände bei 4,73 $.

Matif auf Vortagesniveau.

230914 Terminmarktnotierungen

Quelle: www.ks-agrar.de