Agrana steigert EBIT nach drei Geschäftsquartalen 2019|20

Nach den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2019|20 hat der Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzern Agrana mit einem EBIT von 69,8 Mio. € das 12-Monatsergebnis des Vorjahres übertroffen. Dazu Agrana-CEO Johann Marihart: „Trotz zuletzt verbesserter Zuckerpreissituation, insbesondere auf den Spotmärkten in Osteuropa, belasten uns auch in der Rübenverarbeitungskampagne 2019 höhere Kampagnekosten, da Hitze und Trockenheit zu geringeren Rübenernten geführt haben. Im Segment Frucht verzeichnen wir stabile Umsätze, wobei wir bei Fruchtzubereitungen trotz höherer Absätze unter den ursprünglichen Erwartungen liegen. Das Segment Stärke profitierte vom hohen Preisniveau bei Bioethanol und sorgte mit seiner EBIT-Steigerung für die verbesserte Ergebnisentwicklung in der Gruppe gegenüber dem Vorjahr.“

Agrana erwartet für das Geschäftsjahr 2019|20 weiterhin einen deutlichen Anstieg beim Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT). Beim Konzernumsatz wird von einer Entwicklung leicht über dem Vorjahresniveau ausgegangen. Das Investitionsvolumen des Konzerns beträgt im Geschäftsjahr 2019|20 140 Mio. € und wird deutlich über dem Abschreibungsniveau von rund 110 Mio. € liegen. CEO Johann Marihart: „Das 40 Mio. € Projekt der Betain-Kristallisationsanlage in Tulln schreitet zügig voran und wird ab Juni für mehr Wertschöpfung im Segment Zucker sorgen. Die im vergangenen November eröffnete Weizenstärkeanlage II in Pischelsdorf ging erfolgreich in Betrieb und wird bereits im vierten Quartal 2019|20 signifikante Produktmengen zu den Stärke-Absätzen beisteuern. Damit erlaubt es unser diversifiziertes Geschäftsmodell, den Ausblick eines im Vorjahresvergleich deutlich besseren EBITs für das Gesamtjahr 2019|20 zu bestätigen.“

Überblick über die ersten drei Quartale 2019|20

• Umsatz: 1.879,4 Mio. € (+0,9 %; Vorjahr: 1.863,5 Mio. €)

• EBIT: 69,8 Mio. € (+9,9 %; Vorjahr: 63,5 Mio. €)

• EBIT-Marge: 3,7 % (Vorjahr: 3,4 %)

• Konzernergebnis: 43,1 Mio. € (+16,5 %; Vorjahr: 37,0 Mio. €)

• Eigenkapitalquote: 53,4 % (28. Februar 2019: 59,0 %)

Ausblick Gesamtjahr 2019|20

• Prognose für Gesamtjahr 2019|20 mit deutlichem EBIT-Anstieg bestätigt und Umsatz leicht über Vorjahr

• Investitionen deutlich über Abschreibungsniveau

• Diversifikation und Spezialitäten sind Basis für stabile Unternehmensentwicklung

- Bildquellen - ZuckerTransport 300 Dpi: AGRANA Beteiligungs-AG,