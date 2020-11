“Ab Hof”: Jetzt für Produktprämierung “Das Kasermandl in Gold” einreichen

Trotz der gravierenden Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Messebranche können Produzenten wie gewohnt verschiedenste Produktprämierungen im Vorfeld der “Ab Hof” und der neuen “Wieselburger Messe” 2021 nutzen, die im kommenden Jahr von 23. bis 26. April gleichzeitig abgehalten werden. Dabei soll auch das Freigelände vor den Hallen den Ausstellern als Präsentationsfläche dienen. Somit findet die beliebte Spezialmesse für bäuerliche Direktvermarkter erstmals zeitgleich zur neuen “Wieselburger Messe” mit den Schwerpunkten Landtechnik, Tierhaltung und Forst statt.

“Das Kasermandl in Gold” – Neues Einreichverfahren

Die Auszeichnung “Das Kasermandl in Gold” soll eine Vermarktungshilfe für die teilnehmenden Betriebe und einen Anreiz zu einer weiteren Qualitätssteigerung darstellen sowie auch den Erzeugern kleinerer Mengen eine objektive Gelegenheit für einen Produktvergleich bieten. Um die vielen Produzenten von Käse aus Schaf- und Ziegenmilch beziehungsweise Mischkäse auch 2021 wieder in den Wettbewerb mit einzubeziehen, gibt es erstmals zwei Einreichtermine. Nicht gereifte Erzeugnisse aus oder mit Schaf-, Ziegen- und Mischmilch können beziehungsweise sollen bevorzugt auch Ende März eingeschickt werden.

Die Verkostung und Bewertung der eingesendeten Proben erfolgt in den Kategorien Frischkäse und ungereifte Weichkäse, Frischkäse nach Erlauftaler Art, Weichkäse, Schnittkäse, Hartkäse, Sonstige (z. B. Frischkäsezubereitungen, in Öl eingelegte Produkte etc.), Sauermilchprodukte/Desserts, Milch/Milchmischgetränke und Butter (aus Rohrahm). Die allgemeine Bewertung erfolgt getrennt für Produkte aus Kuhmilch beziehungsweise Schafmilch/Ziegenmilch/Mischmilch (außer Butter und Milch/Milchmischgetränke). In der sensorischen Beurteilung werden je nach Kategorie Aussehen, Konsistenz, Geruch sowie Geschmack untersucht und bewertet.

Zusammenarbeit mit dem LMTZ Francisco Josephinum

Die fachliche Betreuung (Probenannahme, Lagerung, Verkostung etc.) erfolgt durch das Lebensmitteltechnologische Zentrum (LMTZ) Francisco-Josephinum, wodurch die Seriosität und ein fachlich unumstrittenes Ergebnis garantiert sind. Geschulte Verkoster aus unterschiedlichen Bundesländern testen die eingereichten Produkte, wobei wieder eine eigene Verkostungsgruppe installiert wird, die ausschließlich für die Bestimmung der Kategorie-Sieger (den Gewinnern des “Kasermandl in Gold”) verantwortlich ist. Detaillierte Anmeldeunterlagen für alle Bewerbe erhält man bei der Messe Wieselburg unter der Tel.-Nr. 0043/7416/502-0 oder im Internet unter www.messewieselburg.at.