Ab Hof 2021 lädt zu Produktprämierungen im Messe-Vorfeld ein

Trotz der gravierenden Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Messebranche können Produzenten wie gewohnt verschiedenste Produktprämierungen im Vorfeld der “Ab Hof” 2021 nutzen. Da eine Lockerung der Veranstaltungseinschränkungen aktuell nicht früh genug zu erwarten ist, wurde die Direktvermarktermesse auf den Termin 23. bis 26. April verlegt, um dabei auch das Freigelände vor den Hallen miteinzubeziehen. Somit findet die Veranstaltung erstmals zeitgleich zur neuen “Wieselburger Messe” mit den Schwerpunkten Landtechnik, Tierhaltung und Forst statt.

Neue Kategorien bei Mosten und Säften

Zu den traditionellen Bewerben zählen “Das goldene Stamperl” (Prämierung von Bränden und Likören) und “Die goldene Birne” (Prämierung von Most, Säften, Obstweingetränken, Essig, Marmeladen und Trockenobst bzw. -gemüse) mit einer konstant hohen Beteiligung von 3.500 eingesendeten Proben. Neu sind 2021 bei der “Goldenen Birne” die Kategorien “Apfelmost aus Streuobst extra trocken/trocken”, “Apfelmost aus Streuobst extra halbtrocken/halbsüß/süß” und “Apfelsaft aus Streuobst blank/naturtrüb”.

Diese beiden Bewerbe sind für Produzenten aus Niederösterreich die Grundlage für die Prämierung zum NÖ Landessieger “Edler Tropfen 2021”. Außerdem ist “Die Goldene Birne” Grundlage für die Wahl der Top-16-Säfte für den Guide Gault&Millau. So wird den Teilnehmern ein weiterer einzigartiger Werbenutzen geboten.

“Brot-Kaiser” 2021 ermöglicht erstmals Online-Anmeldung der Produkte

Die Prämierung “Brot-Kaiser” hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt, wie die ständig steigende Zahl an Einsendungen und Teilnehmern zeigt. Die Unterteilung der Kategorie “Österreichische Spezialitäten” in “Feine Hefeteig- und Fettbackwaren” sowie “Früchte- und Kletzenbrot” hat sich bewährt und wird, auch um eine bessere Vergleichbarkeit zu gewährleisten, 2021 fortgeführt. Daneben wird die Fachjury unter der Leitung der HTL für Lebensmitteltechnologie Wels noch klassisches Bauernbrot, Ölsaatenbrot, Vollkornbrot und Sonderbrot beurteilen und prämieren.

Dieses Mal gibt es zusätzlich zur analogen Anmeldung die Möglichkeit für die Produzenten, ihre Erzeugnisse online auf www.ausgezeichnete-produkte.at anzumelden – einfach den Wettbewerb “Brot-Kaiser 2021” auswählen und einreichen. Der große Vorteil liegt darin, dass die Teilnehmer flexiblen Einblick in die Bewertungen und das Ergebnis ohne Zeitverzögerung erhalten.

“Speck-Kaiser” 2021: Getrennte Bewerbe für bäuerliche und gewerbliche Erzeuger

Die Kategorien bei der 18. Auflage des “Speck-Kaiser” sind: Bauchspeck vom Schwein, Karreespeck vom Schwein, Schinkenspeck vom Schwein, jeweils unterteilt in geräuchert und ungeräuchert, sonstige Rohpökelspezialitäten vom Schwein (regionale Besonderheiten oder spezielle Würzungen), Rohpökelwaren vom Rind, sonstige Rohpökelwaren (außer Rind und Schwein), Kochpökelwaren, Kochschinken, Rohwürste und essfertige erhitzte Würste. Selbstverständlich werden auch wieder Pasteten, streichfähige Kochwürste (etwa Leberstreichwurst oder Zwiebelstreichwurst), streichfähige Rohwürste (z. B. Mettwurst), Schmalz und Verhackertes verkostet sowie bewertet und unter der Kategorie “Aufstriche” zusammengefasst. Die Prämierung ist für bäuerliche und gewerbliche Produzenten offen, der Bewerb für beide Gruppen wird allerdings getrennt durchgeführt.

“Öl-Kaiser” mit neuer Kategorie “Leindotteröl”

Diese Prämierung stellt eine Vermarktungshilfe für die Erzeuger von hochwertigem bäuerlichem Speiseöl dar und gibt Anreize für weitere Qualitätsverbesserungen. Neben den bewährten Kategorien Sonnenblumenöl, Rapsöl, Leinöl, Hanföl, Sonstige Öle (Soja, Distel, Traubenkern, Mohn etc.), Kürbiskernöl und Spezialöl (Nuss, Marillenkern, Apfelkern, Sesam etc.) gibt es 2021 die neue Kategorie “Leindotteröl”.

Die Prämierung “Öl-Kaiser” 2021 ist die Grundlage für die Veröffentlichung der Top-Öle im Guide Gault&Millau, was einen hohen Werbewert hat. Außerdem werden die Gewinner in einer eigenen Broschüre zusammengefasst und in diversen Medien veröffentlicht.

“Das goldene Blunz’nkranzl”

Zum dritten Mal wird auch die beste Blutwurst Österreichs prämiert. Die Bewertung erfolgt in den Kategorien “Blutwürste deutsch-österreichische Art” (schnittfest, kalt zu verzehren), “Blut-Zungenwürste” (Rotwurst), “Blutwürste französische Art” (nicht schnittfest, warm zu verzehren) und “kreative Blutwürste im Darm”. Wie beim “Speck-Kaiser” können sowohl bäuerliche als auch gewerbliche Erzeuger teilnehmen, der Bewerb wird aber getrennt durchgeführt.

In dieser Fachjury unter dem Vorsitz des Lebensmitteltechnologischen Zentrums Francisco Josephinum werden neben Experten aus dem gewerblichen, landwirtschaftlichen und schulischen Umfeld auch österreichische Blunz’n-Weltmeister sitzen. Die Qualität und der Stellenwert dieser Prämierung sind somit unumstritten.

Die Proben werden anonym verkostet, und jeder Produzent erhält eine Mitteilung über die sensorische Beurteilung seines Produkts. Allfällige Fehler werden von der Fachjury detailliert aufgeführt und bieten wichtige Rückschlüsse für die weitere Produktion. Auszeichnungen bei diesen Wettbewerben stellen eine wichtige Vermarktungshilfe dar.

Detaillierte Anmeldeunterlagen für alle Bewerbe erhält man bei der Messe Wieselburg Tel.-Nr.: 0043/7416/502-0, Internet: www.messewieselburg.at