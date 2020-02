8. Green Care-Tagung will “zeigen, was geht”

Ob für Kinder, die in und durch die Natur lernen, oder für Menschen mit Behinderung, die am Hof Beschäftigung finden, für ältere Besucher, die bei der Arbeit im Garten vielleicht vergessen, dass sie vergessen, und nicht zuletzt für Menschen, die eine Auszeit brauchen und rechtzeitig etwas für ihre Gesundheit tun möchten. Bäuerliche Unternehmer und ihre Kooperationspartner wie Sozialträger, Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen oder Gemeinden stärken durch vielfältige Green Care-Angebote den ländlichen Raum. Wie das konkret aussieht, wird bei der mittlerweile 8. Tagung am 23. April 2020 (13 bis 17 Uhr) in der HBLFA Schönbrunn (Grünbergstraße 24, 1130 Wien) aufgezeigt. Unter dem Motto “Green Care – zeigen, was geht! Ein Streifzug durch Österreich” geben ausgewählte Mitgliedsbetriebe einen Einblick in ihr individuelles Erfolgskonzept.

Green Care steht allgemein für Aktivitäten und Interaktionen zwischen Mensch, Tier und Natur. Je nach Zielgruppe verfolgen sie gesundheitsfördernde, pädagogische oder soziale Ziele. Immer dann, wenn es um soziale Angebote auf aktiven land- und forstwirtschaftlichen Betrieben geht, sprechen wir von “Green Care – Wo Menschen aufblühen”. Dabei handelt es sich um ein Projekt im Rahmen des österreichischen Programms für Ländliche Entwicklung (ELER), das der Verein Green Care Österreich in der Praxis umsetzt. Das Ziel: Green Care als neue Sparte der Diversifizierung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nachhaltig zu etablieren. Dass Qualität und Sicherheit der Dienstleistungen stimmen, dafür sorgt die Zertifizierung der Betriebe durch eine externe, akkreditierte Stelle.

Österreichweit gibt es mittlerweile über 150 unterschiedliche Green Care-Angebote, und es werden laufend mehr. Im Rahmen der diesjährigen Tagung wird dieser Vielfalt eine Bühne gegeben und daher die Praxis am Hof in den Mittelpunkt gestellt.

Die Green Care-Tagung richtet sich an Bauern sowie Vertreter aus der Land- und Forstwirtschaft, dem Bildungs-, Gesundheits- und Sozialbereich sowie aus Politik, Regionalentwicklung, Wirtschaft und Wissenschaft.

Nähere Informationen sind im Internet unter www.greencare-oe.at/tagung2020 zu finden. Für die Teilnahme an der Tagung ist eine verbindliche Anmeldung bis spätestens 9. April 2020 erforderlich.

AIZ