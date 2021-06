Fachdialog zu Tierhaltung und Weidemanagement

Am 1. Jänner 2022 tritt die neue Bio-VO (EU) 2018/848 in Kraft, die auf nationaler Ebene Anpassungen der Rechtsvorschriften für die biologische Produktion mit sich bringt. Für die Betriebeam, die am Bio-Programm teilnehmen, bringt das Chancen wie auch Herausforderungen, insbesondere für tierhaltende Bio-Betriebe und das Weidemanagement.

Das Netzwerk Zukunftsraum Land veranstaltet am 9. und 10. Juni 2021 zusammen mit der Landwirtschaftskammer (LK) Österreich, Bio Austria, der Interessengemeinschaft der Kontrollstellen Österreich und der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt Raumberg-Gumpenstein eine Fachtagung, bei der Mensch und Tier in den Mittelpunkt gestellt werden. Gemeinsam mit Vertretern aus anderen EU-Mitgliedstaaten und Stakeholdern sollen die Sorgen und Hoffnungen der Bio-Landwirte thematisiert und diskutiert sowie ein gemeinsamer Ansatz für praxistaugliches Weidemanagement gesucht werden, der auch die Arbeitssicherheit und einzelbetriebliche Herausforderungen berücksichtigt.

Die Veranstaltung ist als Online-Tagung mit verpflichtender Anmeldung bis 7. Juni 2021 geplant. Anmeldungen unter https://www.zukunftsraumland.at/anmelden/9680.

Im Anhang das Programm zur Tagung

Programm 9. Juni 2021. Pdf

Programm 10. Juni 2021.pdf