Der Waldfonds hat ein Gesamtvolumen von 350 Mio. Euro. Für die gezielte Förderung der Biodiversität in der Forstwirtschaft stehen ab sofort 13 Mio. Euro zur Verfügung.

“Dafür wurden jetzt drei Ausschreibungen gestartet, in denen es unter anderem um die Sicherung naturschutzfachlich wertvoller Flächen, um Trittsteinbiotope und um die Verhinderung der Ausbreitung von Neobiota geht”, so Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger. Köstinger betonte anlässlich der Präsentation auch, dass eine nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes für die Erhaltung der Biodiversität von großer Bedeutung sei und Naturschutz nur gemeinsam mit den Waldbäuerinnen und -bauern funktioniere. “Dafür braucht es eine faire Abgeltung von Bewirtschaftungseinschränkungen. Mit den Maßnahmen aus dem Waldfonds zur Biodiversität wollen wir das gewährleisten und damit für die notwendige Akzeptanz bei den Waldeigentümern sorgen”, so Köstinger.

- Bildquellen - Wald: agrarfoto.com